“استعلم هسـة” رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول برقم المقعد عبر موقع نتائجنا بجميع المحافظات

يهتم أولياء الأمور بالتعرف على رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 دور اول وموعد ظهور النتيجة رسميا، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من عقد الاختبارات الفترة الماضية على مستوى كافة المحافظات، حيث يتابع الجميع كافة الأخبار التي تتعلق بالإعلان الرسمي عن النتائج ويترقبوا لحظة إعلانها رسميا عبر المواقع الإلكترونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية المراجعة ورصد الدرجات، ومنتظر إعلان النتائج بشكل تدريجي في المحافظات لانها لا تظهر في وقت واحد، لذلك يمكن الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق عبر الخطوات المقبلة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم النقر على القائمة، اختيار المرحلة التعليمية.

الضغط على نتائج السادس الابتدائي 2025.

تحديد الدور الأول، وكذلك المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك يتم إدخال كل من الاسم ورقم الامتحان.

عليك الآن الضغط على أيقونة استعلام لتظهر أمامك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لهذا العام الدراسي 2025 من خلال الدخول على موقع نتائجنا، ثم اتباع النقاط الآتية: