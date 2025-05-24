“عثمان يستعد لمواجهة حاسمة” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس عبر شاشات قناه الفجر الجزائرية

ينتظر الجمهور بالوطن العربي موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس، جاء ذلك بالأخص مع تداول أول إعلان للحلقة والذي شهد أحداث قوية ومتميزة وأهمها ظهور بالا وهي تحمل حليمة في عربة متنقلة وهي مصابة على يد صوفيا ولكن لم يظهر ماذا حدث لها، فيما تكون مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية والتي حققت شعبية كبيرة الفترة الماضية وتمكنت بأن يكون لها قاعدة جماهيرة ضخمة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

من المنتظر بأن تعرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان الأربعاء المقبل الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة مدبلجة على قناة اي تي في التركية، بينما تعرض الخميس المقبل الساعة 9 مساء بتوقيت دولة تركيا مترجمة على قناة الفجر الجزائرية، فيما يمكن متابعة أحداث الحلقة المقبلة من خلال كل من قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية ومنها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد قناة atv التركية

القمر الصناعي يكون عبر نايل سات.

التردد الجديد للقناة من خلال 10796.

بينما يكون معدل الترميز 27500.

أما معدل الاستقطاب هو أفقي.

يكون تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية