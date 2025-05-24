“Online ” رابط فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي www.onb-sd.com

يهتم المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين بالرقم الوطني، جاء ذلك تزامنا مع طرح البنك لبعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين بالدولة والمغتربين بالخارج ليتمكن من إنشاء حساب إلكتروني بأي وقت ومكان دون الحاجة للذهاب للفروع والانتظار بالزحام، فيما تمكنهم تلك الخدمة من تحويل الأموال محليا ودوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير أيضا.

فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025

يمكن لفتح حساب في بنك امدرمان الوطني اونلاين بالرقم الوطني عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

الدخول على رابط موقع بنك امدرمان الوطني.

من ثم يتم الضغط على أيقونة القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم اختيار خانة الخدمات المصرفية.

اختيار نوع الحساب، وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إرفاقها بالخانات المخصصة.

ثم يتم رفع الأوراق اللازمة ومن ثم يتم الضغط على خانة إرسال الطلب.

أخيرا سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة ليتم الرد عليك في وقت لاحق.

شروط فتح حساب أونلاين بالرقم الوطني ببنك أم درمان الوطني

يوجد بعض من الشروط التي تمكنكم من فتح حساب أونلاين بالرقم الوطني ببنك أم درمان الوطني وجاءت كالآتي: