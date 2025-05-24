وحش الهواتف صدر.. سعر ومواصفات هونر 400 برو الأكثر مبيعًا والأقوى أداءً

رسميا تم الكشف علي هاتف هونر 400 برو بأحدث التصميمات واعلي التقنيات الحديثة حيث يحتوي الهاتف علي كاميرا رئيسية بدقه 200 ميجابكسل، يحتوي علي شاشة عالية الجوة ومعدل تحديثها سريع، يعد اقوي معالج أندرويد تم الكشف عنه حتي الآن بسبب حصوله علي معالج snapdragon 8 Gen 3 ، تصميم الهاتف مزيج بين الزجاج والألومنيوم، يزن الهاتف 205 جرام، مقوم للمياه والغبار بمعيار IP86، IP 89، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم مميزات الهاتف، خصائص وأيضا العيوب إليكم التفاصيل.

ابرز خصائص هاتف هونر 400 برو

الهاتف يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G.

يحتوي الهاتف علي مستشعرات جيروسكوب، التسارع، البوصلة، التقارب.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP69/ IP68 كما ان مقاومة الماء تصل الي عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

نوع شاشة هونر 400 برو AMOLED، حجم الشاشه 6.7 بوصة.

ماهي مميزات هاتف هونر 400 برو

يحتوي هذا الهاتف علي العديد من المميزات والتي من أهمها:

يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.

الهاتف يحتوي علي شحن بقوة 100 وات.

يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، IP69.

يحتوي علي سماعات ستيريو بصوت قوي.

يحتوي علي شحن لاسلكي بقدرة سريعه تصل إلي 50 وات.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي.

يحتوي الهاتف علي نوع بطارية سيليكون كربون، غير قابلة للإزالة.

يحتوي الهاتف علي سماعات ستيريو ممتازة.

الهاتف اموليد ممتازة كما يدعم معدل تحديث 120 هرتز.

يحتوي علي كابل USB من نوع TYPe C.

يتوفر الهاتف باللون الأزرق، الفضي، الأسود.

عيوب هاتف هونر 400 برو

وجاءت عيوب هاتف هونر 400 برو، وفقًا لما يلي:-

الهاتف لا يحتوي علي منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

الهاتف لا يدعم راديو FM.

لا يدعم الهاتف كارت الميموي الخارجي.

بالإضافة إلي أن سعر الهاتف ذات قيمة عالية

كاميرا السيلفي الذي يحتوي عليها الهاتف لا تدعم الفلاش.

سعر هاتف هونر 400 برو