موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2025 في مصر والسعودية

تعد إجازة عيد الأضحى فرصة للمواطنين للاحتفال بالمناسبة الدينية والتواصل مع الأهل والأصدقاء وأداء مناسك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يترقب المواطنون في السعودية ومصر مواعيد الإجازات الرسمية الخاصة بهذه المناسبة الدينية الهامة، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل الإجازات المتوقعة في كلا البلدين.

إجازة عيد الأضحى 2025 في السعودية

وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، بالنسبة للقطاع الحكومي تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الخميس 5 يونيو وتستمر حتى يوم الأحد 8 يونيو 2025، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين 9 يونيو 2025، أما بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة قد تختلف حسب سياسات الشركات، ولكنها غالبًا ما تتماشى مع إجازة القطاع الحكومي.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

في مصر من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى أن يوم الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات) وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025 أي لمدة 5 أيام متتالية، ولكن حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا بشأن مواعيد الإجازة، ولكن من المعتاد أن تتماشى الإجازات الرسمية مع التوقعات الفلكية.

مواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 فليكا

بحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن تكون:

وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025

أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025

مع التأكيد على أن هذه المواعيد ستثبت بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة خلال الأيام القليلة المقبلة.