“اصرف عائد شهري مميز” شهادات بنك مصر 2025 الجديدة بعد خفض سعر الفائد من البنك المركزي المصري

يبحث العديد من الأشخاص الفترة الماضية عن شهادات بنك مصر 2025 الجديدة وبالأخص بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة في اجتماعها الأخير 1% لسعرى الإيداع والإقراض بنسبة 24% و25% على الترتيب ويأتي قرار هبوط الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمثابة مفاجأة لكافة العملاء، ولذلك نقدم لكم السطور الآتية أحدث الشهادات الادخارية المقدمة من بنك مصر بعد ذلك القرار فتابعونا.

تمثلت أحدث شهادات ادخارية مقدمة من بنك مصر بعد أخر قرار من البنك المركزي لتكون على النحو الآتي:

1-الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

الحد الأدنى لشراء الشهادة بقيمة تبلغ نحو 1000 جنيه.

العائد للشهادة يكون بنسبة 19.5% سنوي.

فيما يمكن صرف الشهادة بشكل شهري.

أما عن مدة الشهادة تكون ثلاثة أعوام.

2-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج

الحد الأدنى لشراء الشهادة بقيمة تبلغ نحو 1000 جنيه.

أما عن مدة الشهادة تكون ثلاثة أعوام.

العائد بأول عام 24% ثاني عام 20% ثالث عام 16%.

يتم صرف العائد للشهادة بشكل شهري.

3-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى لشراء الشهادة بقيمة تبلغ نحو 1000 جنيه.

أما عن مدة الشهادة تكون ثلاثة أعوام.

يتم صرف العائد للشهادة بشكل ربع سنوي.

العائد يكون بنسبة 24.25%.

يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من شرائها.

كيفية شراء الشهادات الادخارية من بنك مصر

يمكن للعملاء شراء الشهادات الادخارية المتاحة في بنك مصر، من خلال الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية، او شرائها اونلاين من خلال تطبيق البنك المتاح على الهاتف المحمول.