نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg في كــل المدارس حال اعلانها للطلاب

مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، يترقب طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري وأولياء أمورهم إعلان النتائج بفارغ الصبر. تُعد هذه المرحلة من المراحل التعليمية الهامة التي تحدد مستوى الطالب واستعداده للانتقال إلى الصفوف الأعلى.

بوابة الأزهر الشريف

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري للفصل الدراسي الثاني من المتوقع أن تُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. عادةً ما تستغرق هذه العمليات حوالي 10 إلى 15 يومًا بعد انتهاء الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاحتفاظ برقم الجلوس لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، قد تواجه البوابة الإلكترونية ضغطًا كبيرًا عند إعلان النتائج، لذا يُفضل محاولة الاستعلام في أوقات غير الذروة لتجنب بطء الموقع.

لتسهيل عملية الحصول على النتائج، وفرت مشيخة الأزهر إمكانية الاستعلام الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط https://www.azhar.eg. اختيار قسم “خدمات الأزهر الشريف” من القائمة الرئيسية. الضغط على خيار “نتائج الشهادات”. تحديد الصف الدراسي (الأول أو الثاني الإعدادي الأزهري). اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة. الضغط على زر “استعلام” لظهور النتيجة في لحظات.

تعد بوابة الأزهر الشريف الوسيلة الأسرع والأسهل للاستعلام عن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري لعام 2025، حيث تتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد. ومع ترقب الجميع لموعد إعلان النتائج، نؤكد على أهمية المتابعة الدورية للموقع الرسمي والاعتماد على المصادر الموثوقة. ونتمنى لجميع أبنائنا الطلاب دوام التفوق والنجاح، وأن تكون هذه النتائج خطوة جديدة نحو مستقبل دراسي مشرق.