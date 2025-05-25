نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق الدور الاول كل المحافظــات موقع نتائجنا www.nataegna.net/ فور اعلانها من الوزارة

تعد نتائج السادس الابتدائي 2025 من أبرز الأحداث التعليمية التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر. تمثل هذه المرحلة نقطة تحول هامة في المسيرة الدراسية للطلاب، حيث تؤهلهم للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط. ومع اقتراب موعد إعلان النتائج، يزداد البحث عن الطرق الموثوقة للاستعلام عنها.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025 من المقرر أن تُعلن في الأسبوع الأخير من شهر مايو أو بداية شهر يونيو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لضمان دقة النتائج.

نتائج السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا

لتسهيل عملية الحصول على النتائج، وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عبر موقع “نتائجنا”. يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع “نتائجنا” عبر الرابط https://results.mlazemna.com/. من الصفحة الرئيسية، اختيار قسم “نتائج الامتحانات”. تحديد “نتائج السادس الابتدائي”. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. الضغط على زر “عرض النتيجة” لظهور النتيجة، مع إمكانية تحميلها بصيغة PDF.

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية

موقع وزارة التربية العراقية

لتسهيل عملية الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2025، وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي. يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية قم بزيارة https://moedu.gov.iq. بعد دخول الموقع، ستظهر نافذة تطلب منك إدخال رمز التحقق (الكود المرئي) في المكان المخصص بعد ظهور النتائج رسميًا، ستجد رابطًا أو أيقونة مخصصة لنتائج الصف السادس الابتدائي. انقر على الرابط المخصص لنتائج الدور الأول للعام الدراسي 2025. قم بإدخال البيانات اللازمة مثل الاسم الكامل ورقم الجلوس بدقة. بعد إدخال البيانات، انقر على زر “استعلام” لعرض النتيجة فورًا.

حرصت وزارة التربية على تسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرسمية مثل موقع “نتائجنان ومع اقتراب موعد إعلان النتائج، نوصي أولياء الأمور والطلاب بالهدوء والتحلي بالصبر، والاعتماد على القنوات الرسمية للاستعلام بدقة وسرعة. ونتمنى لجميع الطلبة التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه النتائج بداية موفقة لمستقبل دراسي مميز ومشرق.