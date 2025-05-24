لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق الدور الأول.. خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق الدور الأول.. خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي
لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق الدور الأول.. خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي

تشهد محركات البحث في العراق تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء أمورهم، في مختلف المحافظات، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025. ويترقب الجميع تفعيل الرابط الرسمي من قبل وزارة التربية العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء الامتحانات التي تمتد حتى يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

كان طلاب الصف السادس الابتدائي قد بدأوا امتحاناتهم يوم الأحد 11 مايو 2025، وستستمر حتى يوم الخميس الأخير من الشهر الجاري؛ وبعد انتهاء فترة الامتحانات تبدأ اللجان المختصة على مستوى المديريات التعليمية أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها بشكل رسمي.

ومن المتوقع، بحسب مصادر تربوية مطلعة أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2025، وذلك عقب استكمال جميع المراحل الفنية والإدارية المتعلقة بإعلان النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

وفرت وزارة التربية العراقية منصة إلكترونية رسمية لتمكين الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا بسهولة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات؛ يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج فور صدورها:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
  • التوجه إلى قسم “النتائج الامتحانية”.
  • اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025.
  • تحديد نتائج الدور الأول.
  • اختيار المحافظة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب.
  • إدخال الرقم الامتحاني للطالب بشكل دقيق.
  • الضغط على زر “عرض النتيجة”.
  • ستظهر نتيجة الطالب فور إعلانها رسميًا من قبل الوزارة.
معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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