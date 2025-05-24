“انــا لولو ما في منــي” تردد قناة كراميش الجديد نايل سات لمتابعة كافة اغاني الاطفال باستمرار

أصبح البحث عن تردد قناة كراميش امر ذات اهتمام كبير لدى الكثير من الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم العربي نظرا لما تقوم به القناة من تقديم محتوى هادف وشيق يناسب جميع الأعمار وخاصة الأطفال كما تتميز القناة بانها تقوم بعرض محتواها ترفيهي وتعليمي بصورة مجانية تماما دون الحاجة إلى دفع أي اشتراك شهري بالإضافة إلى حرص اداره القناه على تقديم جميع المحتوى بافضل صوت وصوره.

تردد قناة كراميش

نالت قناة كراميش شهره واسعه في وقت بسيط نظرا لأنها تقوم بعرض برامج تعليمية مثل تعليم الاطفال كيفية الرسم وتعليمهم ايضا القيم الهادفة التي تساعدهم في الحياة لذلك فإنها تعد الخيار الأمثل لدى الكثير من أولياء الأمور.

تردد قناه كراميش على النايل سات

يمكن تنزيل تردد قناه كراميش على القمر الصناعي نايل سات ومشاهدة احدث الافلام الكرتونية والبرامج الشيقة والممتعة من خلال متابعه التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11430

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الاستقطاب:رأسي.

الجوده:hd.

تردد قناه كراميش على عرب سات

من الممكن تحميل تردد قناه كراميش على القمر الصناعي عرب سات بصوره بسيطه والاستمتاع بجميع ما يتم عرضه على القناة عن طريق اتباع ما يلي:

القمر الصناعي:العرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الاستقطاب:عمودي.

الجوده:hd.

مميزات قناه كراميش للطفل

تعتبر قناة كراميش احد ابرز واهم القنوات المخصصة للأطفال فإنها تقوم بتقديم الأغاني الهادفة والتربوية والتعليمية والترفيهية ومن أهم ما يميز قناة كراميش للاطفال: