“برقــم بلدك هتوصل للمليون” ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفي الاغا

أميرة جندية تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“برقــم بلدك هتوصل للمليون” ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفي الاغا
"برقــم بلدك هتوصل للمليون" ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفي الاغا

تعد مسابقة الحلم احد اهم وابرز المسابقات في عالمنا العربي حيث يتم عرضها من خلال شاشة قناة ام بي سي ويقوم الإعلامي الشهير مصطفى الآغا بتقديمها ويحلم عدد كبير من الأشخاص في تغيير حياتهم من خلال الأمل في الفوز في هذه المسابقة بجوائز تصل قيمتها نحو مليون دولار بالإضافة إلى العديد من الجوائز الاخرى مثل سياره فارهه ولمعرفة كيفية الاشتراك في المسابقة يرجى متابعة السطور التالية

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن لجميع الراغبين في الاشتراك في مسابقه الحلم ان تتوفر لديهم عدد من الوسائل يتسنى لهم الاشتراك والفوز ومن بين هذه الوسائل ما يلي:

  • يتم ارسال رساله نصيه من خلال كتابه كلمه دريم او حلم على رقم الهاتف المخصص لدولتك.
  • يمكن استخدام تطبيق الحلم الموجود على الهاتف الجوال من خلال تسجيل البيانات ومتابعة المشاركات.
  • من الممكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني تابع لمسابقة الحلم وتسجيل البيانات ونموذج التعبئة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين في مسابقة الحلم ويجب استيفائها ومن بين هذه الشروط ما يلي:

  • ضروره ان يكون عمر الشخص المتقدم 18 عام في اكثر.
  • أن يكون المتقدم مقيم في احد الدول العربيه حتى يتم السماح له بالاشتراك في المسابقة.
  • ينبغي ألا يكون للمتقدم علاقه باحد العاملين في قناة ام بي سي او القائمين على البرنامج اول العاملين في الانتاج.

نصائح هامة للفوز في مسابقة الحلم

لتحسين فرصه الفوز في مسابقه الحلم ينصح بالتالي:

  • المشاركة بعدد مرات كثيرة لزيادة فرص الفوز
  • الرد على الاسئلة بصورة سريعة بعد الاشتراك في المسابقه.
  • ضرورة متابعات المواعيد والسحوبات على القناه

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

قامت إدارة مسابقه الحلم وضع عدد من الأرقام في جميع الدول العربية ليتسنى للراغبين في الاشتراك أن يقوموا بارسال كلمه حلم على رمز الدولة الخاصة بهم واليكم الارقام كما في التالي:

  • مصر
  • الإمارات
  • السعودية STC 858888 موبايلي 650444 زين
  • المغرب
  • الكويت
  • الأردن
معلومات الكاتب
أميرة جندية

تعليقات

عاجل
«جـين ابنــة تـورغـوت».. بـدأ عرض المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 193 في هذا التوقيت اخيرا بعد التأجيل