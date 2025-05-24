موعد كاس السوبر السعودي 2025 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة

تستعد المملكة العربية السعودية لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 والتي تعد بمثابة افتتاح الموسم الكروي الجديد، وتعتبر بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 فرصة ممتازة لعشاق الكرة السعودية لمتابعة مواجهات قوية بين كبار الأندية في بداية موسم يتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والندية.

كاس السوبر السعودي 2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن البطولة ستقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025 لتكون أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد في المملكة.

الفرق المشاركة في البطولة

تقام البطولة بنظام نصف نهائي ونهائي بمشاركة 4 فرق تم تحديدها بناءًا على نتائج الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين:

الاتحاد: بطل دوري روشن السعودي.

الهلال: وصيف الدوري.

القادسية: طرف نهائي كأس الملك.

النصر: رابع الدوري بعد تكرار مشاركة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك.

سيتم تحديد مواجهات نصف النهائي بناءًا على نتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والقادسية المقرر إقامته في 30 مايو 2025.

مكان إقامة البطولة

تشير التقارير إلى أن الصين تقترب من استضافة البطولة، خاصة بعد تأهل النصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو ما كان شرطًا أساسيًا في المفاوضات، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المكان الرسمي لإقامة البطولة خلال الأيام المقبلة.

القنوات الناقلة

ستنقل مباريات كأس السوبر السعودي عبر قنوات SSC الرياضية.