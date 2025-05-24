موعد مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت 24 مايو 2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 24 مايو 2025 ختام منافسات الدوري الإسباني لا ليغا لموسم 2024-2025، حيث تقام الجولة 38 والأخيرة بمجموعة من المباريات الحاسمة التي تحدد مصير الفرق في المراكز الأوروبية ومناطق الهبوط.

مباريات الدوري الاسباني اليوم

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

من المقرر أن تقام تلك المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 3 على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

تعد هذه المباراة الأخيرة للمدرب كارلو أنشيلوتي والنجم لوكا مودريتش مع ريال مدريد، حيث يسعى الفريق لإنهاء الموسم بانتصار معنوي أمام جماهيره.

مباراة إسبانيول ضد لاس بالماس

المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 9 وأرضية ملعب RCDE.

تعتبر هذه المباراة مواجهة مهمة لإسبانيول الذي يسعى لتأمين بقائه في الدوري الممتاز، بينما يأمل لاس بالماس في تحقيق نتيجة إيجابية تحسن من موقعه في جدول الترتيب.

مباراة ليغانيس ضد ريال بلد الوليد

من المقرر أن تقام المباراة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 5 وملعب بوتاركي، وهي مباراة حاسمة في صراع الهبوط، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لضمان البقاء في دوري الأضواء.

مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا

ستقام تلك المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 2 وملعب مينديزوروزا

وهي مواجهة متكافئة بين فريقين في منتصف الجدول يسعيان لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

مباراة خيتافي ضد سيلتا فيغو

هذه المباراة تقام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 4 وأرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وهي مباراة مهمة لخيتافي الذي يأمل في تحقيق الفوز لتفادي الهبوط، بينما يسعى سيلتا فيغو لتحسين مركزه في الترتيب.

مباراة رايو فاييكانو ضد ريال مايوركا

ستقام تلك المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 6 وملعب فاييكاس.

وهي مباراة تجمع بين فريقين في منتصف الترتيب يسعيان لإنهاء الموسم بانتصار معنوي.

ترتيب الفرق قبل الجولة الأخيرة

برشلونة: هو المتصدر وحسم لقب الدوري مبكرًا برصيد 85 نقطة.

ريال مدريد: يحتل المركز الثاني برصيد 81 نقطة، ويسعى لإنهاء الموسم بفارق ضئيل عن المتصدر.

أتلتيكو مدريد: في المركز الثالث برصيد 73 نقطة، ويأمل في الحفاظ على مركزه المؤهل لدوري الأبطال.

أتلتيك بلباو: رابعًا برصيد 70 نقطة ينافس على مقعد أوروبي.

تعد مباريات اليوم حاسمة للعديد من الفرق، سواء في صراع التأهل للمسابقات الأوروبية أو لتفادي الهبوط، كما أن بعض المباريات تحمل طابعًا خاصًا مثل وداع أنشيلوتي ومودريتش لجماهير ريال مدريد، ومن المتوقع أن تشهد الملاعب الإسبانية أجواءًا حماسية ومباريات مثيرة في ختام هذا الموسم المميز.