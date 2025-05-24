عاجل.. صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك في العراق وخصم 100 ألف دينار

كشفت وزارة المالية العراقية، عن أن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو سيكون قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، في إطار أن يتحصل عليه جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تضمن توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم يليق بالمواطن العراقي من خلال هذا الدعم المادي، وعليه يمكنك الإطلاع على الموعد التي سيتم فيه الصرف وكذلك إجراءات الاستعلام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في الدولة العراقية، نظير أن بدء توزيع الرواتب سيكون مع بداية الأسبوع القادم، في إطار أن يتحصل عليها جميع المستفيدين داخل الدولة العراقية، وذلك مع استمرار عدم إضافة الـ 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان، الذين مازالوا يُطالبون بتطبيقها في أقرب وقت لتكون مماثلة بباقي متقاعدي العراقي دون الإفراط في هذا الحق المنشود به داخل الدولة العراقية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الدولة العراقية، نظير أن يتحصل عليه كافة المستفيدين، بناءً على ما يأتي:-