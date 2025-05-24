اشتريها وضاعف فلوسك.. شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بعوائد شهرية وسنوية تصل إلى 30% في جميع الفروع

كشفت الجهات المختصة تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة 2025 بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، ومما لا شك فيه أن شراء الشهادات يعد إحدى الوسائل الآمنة للاستثمار وحفظ الأموال، ويقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الشهادات الإدخارية التي تلبي احتياجات عملائه لا سيما أنها تختلف عن بعضها في العائد ومدة الاستثمار.

أنواع شهادات بنك مصر الجديدة 2025

اجتمع البنك المركزي مساء يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وأسفر الاجتماع المنعقد عن خفض قيمة الفائدة مما جعل الكثير يرغبون في التعرف عن أنواع شهادات بنك مصر الجديدة 2025 المتاحة حالياً، ومن بين التسهيلات التي يقدمها المصرف لعملائه إمكانية شراء أي شهادة من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق زيارة إحدى فروعه والتي تغطي كافة أرجاء الدولة، وفيما يلي إليك بعضها:

شهادة طلعت حرب: مدة الصلاحية عام واحد والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، عائد ثابت يتم صرفه شهرياً أو عند نهاية المدة بنسبة 27%.

مدة الصلاحية عام واحد والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، عائد ثابت يتم صرفه شهرياً أو عند نهاية المدة بنسبة 27%. شهادة الادخار الثابتة: مدة الصلاحية 7 أعوام والحد الأدنى للشراء 750 جنيه، وعائد ثابت يصرف شهرياً بنسبة قدرها 12,75%.

مدة الصلاحية 7 أعوام والحد الأدنى للشراء 750 جنيه، وعائد ثابت يصرف شهرياً بنسبة قدرها 12,75%. شهادة القمة: مدة الصلاحية 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، عائد ثابت يصرف شهرياً بنسبة 21,5%.

مدة الصلاحية 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، عائد ثابت يصرف شهرياً بنسبة 21,5%. شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة: مدة الصلاحية 3 سنوات والحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، وعائد متناقص يصرف شهرياً أو ربع سنوي أو سنوياً.

شهادات البنك الأهلي 2025

يعد البنك الأهلي المصري إحدى البنوك العريقة التي تقدم الخدمات المصرفية بشكل حديث تتماشى مع متطلبات العملاء، وفيما يلي إليك التفصيل: