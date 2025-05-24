“أحداث مشوقة في انتظارك” اعلان عثمان الحلقه 193 الجزء السادس وموعد عرضها على atv التركية والفجر الجزائرية

استطاع اعلان عثمان الحلقه 193 الجزء السادس بأن يجذب الجمهور بالوطن العربي منذ تداوله على شاشات التليفزيون وذلك لأنه شهد أحداث مشوقة ومفاجأة، حيث تعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم وحصدت على أعلى نسبة متابعة في كافة أنحاء العالم نظرا لقصتها المتميزة، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد عرض الحلقة المقبلة والقنوات الناقلة لها.

اعلان عثمان الحلقه 193 الجزء السادس

شهد الإعلان التشويقي للحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الكثير من التشويق والإثارة، حيث تعرف كلاوديوس على تفاصيل هامة عن قبيلة الكاييي ثم قام بالاتفاق مع صوفيا لاستهداف المؤسس عثمان، فيما ظهر أيضا بالإعلان صوفيا وهي تقوم بطعن حليمة، ثم ظهر عثمان وهو في صدمة أثناء مشاهدته لابنته وهي على عربة طبية بعد الاعتداء عليها، ومن المنتظر بأن تتوالى الأحداث في إطار تشويقي مميز.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الجزء السادس، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الحالي وتعرض على قناة atv التركية وتبدأ الحلقة الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا والساعة 9 مساء بتوقيت مصر، بينما تذاع يوم الخميس المقبل الموافق 29 مايو الحالي مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا والساعة 10 مساء بتوقيت مصر، فيما تعرض المسلسل عبر موقع قصة عشق وموقع نور بلاي، وكذلك تعرض مترجمة عبر قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا.