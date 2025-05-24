“حلم المليون بقي حقيقة” خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 للربح بجائزة 1000000 دولار مع مصطفى الآغا

تعتبر مسابقة الحلم 2025 من أهم المسابقات في الوطن العربي وتمنح المشتركين فرصة للفوز بالعديد من الجوائز المالية والعينية سواء عند الاشتراك شهريا أو سنويا وكذلك الدخول على فرصة للسحب بالجائزة الكبرى بقيمة تصل إلى مليون دولار أمريكي، فيما يقوم بتقديم المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الآغا وتذاع عبر قناة أم بي سي، ولذلك نقدم السطور المقبلة طريقة وشروط الاشتراك بالمسابقة فتابعونا.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2025

يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها من أجل الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم لعام 2025، وتمثلت عبر اتباع النقاط المقبلة:

يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة من الهاتف الخاص بك لرقم بلدك وتضم كلمة حلم أو dream.

كما يمكن التسجيل من خلال التطبيق الإلكتروني لمسابقة الحلم ثم الإجابة على كافة الاسئلة التي تحصل عليها بشكل صحيح.

أيضا يمكنكم الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة، وأيضا يتم الموافقة على الشروط والاحكام، وستحصل بعد ذلك على عدد من الأسئلة ويجب الإجابة عليها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

حددت إدارة المسابقة بعض من الشروط المطلوبة التي يمكن خلالها الاشتراك وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: