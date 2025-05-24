“الحق شوف اسمك فوراً” الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق من موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 العراق، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة العمل العراقية عن ظهور أسماء المشمولين بالدعم مؤخرا وأشارت أنه يمكن للمستفيدين التعرف عليها من خلال منصة مظلتي الرقمية، حيث يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الحكومية المقدمة للفئات ذات الدخل المحدود والأكثر احتياجا ويهدف ذلك للعمل على تلبيه احتياجاتهم الأساسية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنكم الاستعلام عن اسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2025 من خلال اتباع بعض الخطوات وتمثلت كما يلي:

الدخول على رابط منصة مظلتي الرقمية.

ثم يتم تسجيل الدخول عبر كتابة الاسم والرقم السري.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة.

من ثم يتم إرفاق كل من رقم الهاتف والرقم الوطني.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية، وتحديد رقم الوجبة الأخيرة.

عليك الآن يتم اختيار المحافظة المقيم بها الشخص.

إدخال البيانات اللازمة مع ضرورة التأكد من صحتها.

أخيرا انقر على استعلام لتظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2025

يوجد بعض من الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2025 وتمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: