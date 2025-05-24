“الجدول نزل رسميًا” جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني لجميع المحافظا

بالتزامن مع اقتراب حلول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات اعتمدت معظم المديريات التعليمية جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، ووفقاً للخطة الزمنية المتبعة والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم المصرية فإنه تنطلق أولى أيام الامتحانات في يوم السبت المقبل 31 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 يونيو، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني بيوم الأحد 3 أغسطس 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025

أقرت المديريات التعليمية بكافة المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 الترم الثاني منذ عدة أيام، حيث رصدت مصادرنا الاستعدادات والتجهيزات المكثفة التي تتبعها الإدارات التعليمية من أجل تجهيز اللجان داخل المدارس من أجل ضمان سير ماراثون الاختبارات بصورة منظمة وفعالة، ووفقاً لما جاء نذكر تفاصيل جدول محافظة الشرقية:

الخميس 29 مايو 2025: تربية فنية، تربية دينية، كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 31 مايو 2025: اللغة العربية.

الأحد 1 يونيو 2025: الجبر والإحصاء، دراسات اجتماعية.

الاثنين 2 يونيو 2025: هندسة.

الثلاثاء 3 يونيو 2025: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 4 يونيو 2025: العلوم.

ناشد الوكيل الأول لوزارة التربية والتعليم محمد رمضان غريب الموجهين بضرورة إعداد نماذج استرشادية للامتحانات طبقاً لنظام البوكليت الجديد من أجل تمكين الطلبة من التعرف على حل الأسئلة بشكل صحيح.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الدور الأول

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحان نهاية العام الدراسي الحالي للشهادة الإعدادية الدور الأول بجميع محافظات الجمهورية بشكل رسمي، محددة أن الاختبارات يتم انعقادها خلال الفترة 31 مايو الجاري حتى 4 يونيو القادم، فيما أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات ستكون بنفس مواصفات امتحانات الترم الأول وفق نظام البوكليت حيث يشمل الاختبار أسئلة مقالية واختيارية.