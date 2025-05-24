“من الهاتف” طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

زاد البحث مؤخرا من العملاء السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني، جاء ذلك تزامنا مع طرح البنك لعدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والسودانيين ليتمكنوا من إنشاء حساب إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك للاستفادة من التحويلات المالية المصرفية ومنها تحويل الاموال محليا ودوليا وكذاك القيام بدفع وشراء الفواتير أيضا.

فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يمكنكم فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين وذلك عبر تنزيل تطبيق بنكك أو اتباع بعض من النقاط الاخرى وتمثلت كما يلي:

الدخول على موقع بنك الخرطوم.

ثم عليك اختيار اللغة الآن عربي أو إنجليزي.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب بعد تحديد نوع الحساب.

إدخال كافة البيانات اللازمة في الحقول الفارغة.

من ثم يتم كتابة كل من الاسم والرقم الوطني.

رفع المستندات المطلوبة بالصيغة المحددة.

مراجعة كافة المعلومات والأوراق التي تم إرفاقها.

الموافقة على الشروط والاحكام، ثم انقر على إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل بعد مراجعة الجهات المختصة، على رقم حسابك البنكي الجديد من خلال رسالة على هاتفك المحمول.

شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم وجاءت أبرزها على النحو التالي: