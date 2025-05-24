الحلقة 193 بدأت؟.. مسلسل المؤسس عثمان أحداث مثيرة في هذا الموعد على القنوات الناقلة

مسلسل المؤسس عثمان واحد من ابرز المسلسلات التاريخية التركية والذي تم تمثيله بحنكة درامية مما عملت علي إعجاب الكثير من المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي، حيث يسعى عثمان دائما لتحقيق الفتوحات حيث يواجه العديد من التحديات والأعداء الذين يتربصون به في كل مكان، هذا المسلسل مليء بالأحداث المثير والمفاجآت والتي سوف نشاهدها في الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان عبر القنوات الناقلة له، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم ترددات القنوات الناقلة، أيضا المواعيد التي يتم منها بث المسلسل ابقوا معانا.

المواقيت، القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

يعرض مسلسل المؤسس عثمان علي قناة الفجر الجزائرية الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

يتم بث مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات بجودةHD

لمشاهدة جميع حلقات المسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية من خلال اتباع البيانات التالية:

من خلال التردد التالي: 12034.

عبر مؤشر الاستقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

التردد الجديد بقناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

استقبل الآن قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها الجديد علي العرب سات:

التردد الخاص بالقناة: 11034.

عبر الاستقطاب: أفقي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

عبر معدل تصحيح الخطأ التالي: 6/5.

قناة ATV عبر ترددها الجديد علي النايل سات

إليكم احدث الترددات الخاصة بقناة ATV من اجل متابعه المسلسل المؤسس عثمان:

تردد القناة: 10796.

مؤشر ترميز: 27500.

عبر معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV التركية علي ترددها عبر العرب سات

حمل الآن التردد الحديث بقناة ATV التركية عبر العرب سات حيث تتمثل هذه البيانات في: