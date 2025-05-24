تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات عشان الأطفال يتفرجوا على الأناشيد والبرامج الهادفة

قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المحببة للأطفال والأهالي، إذ تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يهدف إلى بناء القيم والأخلاق لدى الصغار بأسلوب بسيط وجذاب، ومع تغيير الترددات خلال 2025، بدأ الكثيرون في البحث عن التردد الجديد لضمان استمرار مشاهدة القناة دون انقطاع، في هذا المقال، نستعرض كل ما يتعلق بالقناة، ما تعرضه من محتوى مفيد، وطريقة تنزيلها بسهولة على جهازك.

ما هي قناة طيور الجنة؟

قناة فضائية موجهة للأطفال، انطلقت من الأردن، وحققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي بفضل اعتمادها على الأناشيد التعليمية، والمحتوى العائلي الموجّه بلغة سهلة تناسب الصغار، تتميز القناة بجودة التصوير والأداء، وتقديم شخصيات محببة للأطفال مثل الوليد والمعتصم وجنى.

محتوى قناة طيور الجنة الممتع

أناشيد تعليمية عن الحروف والأرقام

قصص مصورة عن بر الوالدين وحسن الخلق

فقرات تمثيلية تربوية

برامج مسابقات للأطفال

أدعية وأذكار للأطفال

فقرات تهذيبية حول السلوك اليومي

برامج ترفيهية بأسلوب إسلامي

تعليم الصلاة والوضوء

حلقات مصورة عن الأعياد والمناسبات

محتوى يراعي الفئات العمرية المختلفة

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر

قم بالدخول إلى الإعدادات من الريموت، ثم اختر “تثبيت يدوي”، وأدخل التردد الجديد بدقة، ثم اضغط على “بحث” وانتظر لحين اكتمال تحميل القنوات. بعد ذلك، احفظ التغييرات وستظهر القناة في قائمة القنوات تلقائيًا.

قناة طيور الجنة هي الخيار المثالي لكل أسرة تبحث عن محتوى آمن ومفيد للأطفال، يجمع بين المرح والتعليم والقيم، بفضل ترددها الجديد لعام 2025، يمكن للجميع مواصلة الاستمتاع بما تقدمه من أناشيد وبرامج شيقة، تجعل الطفل يقضي وقتًا ممتعًا ونافعًا في نفس الوقت.