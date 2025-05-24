تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2025 على النايل سات

قناة روتانا كلاسيك هي الوجهة الأولى لعشاق الفن العربي الأصيل، حيث تُقدم أرشيفًا ضخمًا من الأفلام القديمة والأغاني الكلاسيكية التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة، ومع التحديثات الأخيرة في 2025، بدأ البحث يزداد عن ترددها الجديد على النايل سات للاستمتاع بالبث بجودة عالية، في السطور التالية، سنتعرف على القناة، نوعية المحتوى الذي تقدمه، وطريقة استقبال التردد خطوة بخطوة.

عن قناة روتانا كلاسيك

تأسست قناة روتانا كلاسيك ضمن باقة قنوات روتانا، بهدف إحياء التراث الفني العربي، تُعرض من خلالها أفلام الأبيض والأسود، حفلات نادرة، ومقابلات قديمة مع نجوم الزمن الجميل، ما يجعلها محطة لا غنى عنها لمحبي الطرب والدراما الأصيلة.

محتوى قناة روتانا كلاسيك

أفلام عربية من الستينيات والسبعينيات

حفلات نادرة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ

مسرحيات كلاسيكية كاملة

سهرات سينمائية مع نجوم العصر الذهبي

برامج أرشيفية من الزمن الجميل

لقاءات قديمة مع كبار الفنانين

حفلات موسيقية مصوّرة بتقنيات حديثة

فقرات موسيقية تذاع لأول مرة

أفلام استعراضية وأغاني الزمن الجميل

أعمال نادرة من مكتبة التلفزيون العربي

طريقة ضبط تردد القناة على جهازك

ادخل على قائمة التثبيت في الرسيفر، ثم اختر “تثبيت يدوي”، أدخل التردد الخاص بالقناة وتأكد من ضبط معدل الترميز والاستقطاب، ثم اضغط على “بحث”، وبعد ظهور القناة، احفظ الإعدادات لتبدأ في المشاهدة.

إذا كنت من محبي الأصالة والذكريات الجميلة، فاستقبال قناة روتانا كلاسيك على ترددها الجديد في 2025 هو خيارك الأمثل، تجمع القناة بين عبق الماضي وجودة الحاضر، لتمنحك رحلة فنية لا تُنسى، بادر الآن بتنزيلها واستمتع بمحتوى فني خالص يعيد إليك روح الزمن الجميل.