تردد قناة السعودية قرآن 2025 الجديد على النايل سات واستمتع بالبث المباشر من الحرم المكي

قناة السعودية قرآن من أهم القنوات الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين حول العالم، إذ تنقل بثًا مباشرًا من المسجد الحرام على مدار اليوم دون انقطاع، وبعد تحديثات 2025، ازداد البحث عن ترددها الجديد على النايل سات لضمان جودة بث عالية وصوت نقي، في هذا المقال، نقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن القناة، محتواها، وطريقة ضبط ترددها بكل سهولة.

تعريف قناة السعودية قرآن

هي قناة رسمية تابعة لوزارة الإعلام السعودية، بدأت بثها منذ سنوات لتكون نافذة روحانية لكل مسلم يتمنى أن يكون قريبًا من أجواء الحرم المكي، تعرض القناة الصلوات الخمس مباشرة، مع لقطات حيّة للطواف والحركة داخل المسجد الحرام، ما يربط المشاهد روحانيًا بأطهر بقاع الأرض.

محتوى قناة السعودية قرآن

بث مباشر لصلاة الفجر والصلوات الخمس

تلاوات قرآنية بصوت كبار القراء

مشاهد حيّة من المسجد الحرام طوال اليوم

خُطب الجمعة من الحرم المكي

فواصل دعوية قصيرة

أدعية وابتهالات دينية

بث روحاني طوال اليوم دون فواصل إعلانية

مناسك العمرة والحج لحظة بلحظة

دروس دينية لعدد من العلماء

بث مباشر خلال رمضان وليلة القدر

كيفية تنزيل القناة بسهولة

قم بفتح إعدادات الرسيفر، واختر “التركيب اليدوي”، ثم أدخل تردد قناة السعودية قرآن بشكل صحيح، وبعدها اضغط على “بحث”، وانتظر حتى يتم تحميل القناة، ثم احفظ التغييرات لتظهر القناة مباشرة ضمن قائمة القنوات.

إذا كنت تسعى لتقوية صلتك الروحية والاطمئنان إلى صوت القرآن الكريم والبث الحي من المسجد الحرام، فإن قناة السعودية قرآن هي الخيار الأمثل، بفضل التردد الجديد لعام 2025، أصبح بإمكانك مشاهدتها بجودة عالية على مدار اليوم، لا تفوّت لحظة من الأجواء الإيمانية واستقبل القناة الآن.