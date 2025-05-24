متاح هنـا.. استخراج ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر بالإعلان عن إتاحة رابط إلكتروني للطلبة من أجل الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 ومكان اللجنة والمواد الدراسية التي سيؤدون فيها الامتحانات، ومن المقرر إتاحتها خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، حيث ستقوم الوزارة بتسليم بطاقات أرقام الجلوس لجميع المديريات التعليمية تمهيداً لتوزيعها على الطلبة عن طريق المدارس.

موعد إتاحة ارقام جلوس الثانوية العامة 2025

حالة من التأهب والاستعداد تشهدها وزارة التربية والتعليم المصرية مبكراً من أجل تنظيم امتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق في يوم الأحد الموافق 15 يونيو القادم وتنتهي في اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 بجميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم توزيع ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال يوم الأربعاء القادم بكافة الإدارات التعليمية على أن يتم تسليمها لكل طالب من خلال المدرسة التابعة لها، وبحسب ما جاء فإن عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات يبلغ 805 آلاف طالب وطالبة بزيادة 75 ألفاً و 165 طالب عن العام الماضي.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

تمكنت الوزارة من توفير رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025 من خلال موقع إلكتروني رسمي مخصص لذلك، عن طريقه يستطيع طلاب الثانوية العامة استخراج رقم الجلوس بعد تفعيله مباشرة من قِبل الوزارة بشكل رسمي، حيث يتم الدخول عليه عبر البريد المدرسي الموحد مما يضمن لكل طالب الخصوصية، وفيما يلي خطوات استخراجه: