استقرار نسبي في أسعار الحديد اليوم 27/5/2025 وسط ترقب السوق المحلي .. بكم النهاردة؟

شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض المتكرر نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والداخلية وتتابع قرارات السياسة النقدية في مصر، ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين والمطورين العقاريين لأي تحركات جديدة في أسعار المواد الخام وخاصة الحديد والذي يعد من أهم المدخلات الأساسية في عمليات البناء والتشييد.

تفاصيل أسعار الحديد في الشركات الكبرى

سجلت أسعار الحديد تسعيرات متفاوتة بين الشركات المنتجة نظرا لاختلاف تكلفة الإنتاج والعوامل التشغيلية واللوجستية لكل مصنع حيث جاءت أسعار الطن للمستهلك في عدد من الشركات الكبرى على النحو التالي:

بلغ سعر طن الحديد في شركة عز وهي الشركة الأكبر من حيث الحصة السوقية نحو سبعة وثلاثين ألف جنيه.

سجل سعر طن الحديد في شركة بشاي للصلب نحو ستة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه.

وصل سعر طن الحديد في شركة المصريين إلى نحو ستة وثلاثين ألف جنيه.

استقرت أسعار طن الحديد لدى شركة العشري عند مستوى خمسة وثلاثين ألفا وسبعمائة جنيه.

طرحت شركة الجيوشي للصلب سعر طن الحديد عند خمسة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه

عوامل تؤثر على أسعار الحديد في مصر

تتأثر أسعار الحديد بعدة متغيرات محلية ودولية تجعل السوق عرضة للتقلبات المتكررة ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

التغيرات في أسعار خامات الحديد والبليت في السوق العالمي.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد.

تكاليف الطاقة والنقل التي تدخل بشكل مباشر في عمليات الإنتاج.

القرارات الاقتصادية الحكومية وخاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك.

معدلات الطلب المحلي على الحديد في ظل نشاط أو ركود قطاع العقارات والبناء.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الحديد في حالة ترقب وتأثر بما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية القادمة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي كما أن تطورات أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ستكون عنصرا محوريا في تحريك السوق بالإضافة إلى حركة الأسواق العالمية وأسعار المواد الخام ومن المرجح أن يبقى السوق في حالة استقرار مشوب بالحذر حتى تتضح التوجهات المستقبلية للبنوك المركزية وسوق الاستثمار العقاري في مصر.