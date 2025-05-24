تابع HD.. موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة بجودة عالية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024-2025 بكل حماس وتشويق حيث تنطلق صافرة حكم المباراة اليوم السبت الموافق 24 مايو عند تمام الساعة 5:15 بتوقيت السعودية والقاهرة، ومن المنتظر أن يشهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد واحدة من أهم مباريات الجولة الـــــــ38 والأخيرة بالدوري الأسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024-2025

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024-2025 ضمن الجولة الثامنة والثلاثين، حيث يخوض الفريقان اليوم السبت 24 مايو مواجهة قوية بين كلا منهما عند تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر والسعودية، ومن المتوقع أن تكون المباراة ممتعة ومثيرة للجماهير للغاية، إذ سيحاول ريال مدريد تحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة بفارق 4 نقاط، بينما يحاول الآخر تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه بالدوري.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

تذاع مباراة اليوم مباشرة على شبكة قنوات BeIN Sports 3 ولقد تم إسناد التعليق للمعلق الكبير حفيظ دراجي، ولهذه المواجهة أهمية كبرى للمدرب كارلو أنشيلوتي لأنها المباراة الأخيرة مع ريال مدريد قبل توجهه لتدريب المنتخب البرازيلي إلى جانب أنها المباراة الأخيرة للاعب لوكا مودريتش مع فريقه.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد اليوم على التشكيلة التالية: