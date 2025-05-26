حاضر أغاني العيد متواصلة.. قناة وناسة الجديدة للأطفال الفرحة هتملي البيت

تعد تردد قناة وناسة 2025 للأطفال واحدة من أبرز القنوات المخصصة للصغار في العالم العربي، حيث تجمع بين التعليم والتسلية في قالب جذاب يناسب مختلف الفئات العمرية، تميزت القناة منذ انطلاقها بتقديم محتوى هادف وآمن، مما جعلها تحظى بثقة أولياء الأمور في العديد من الدول وفيما يلي تفاصيل ضبط الترددات على أشهر الأقمار الصناعية

تردد قناة وناسة 2025

للمهتمين بمشاهدة القناة عبر القمر الصناعي “نايل سات”، يمكنهم الآن استقبال بث القناة بجودة عالية، مع صوت واضح وصورة نقية. هذه البيانات تتيح متابعة مستمرة دون انقطاع أو تشويش:

اسم القمر: Nilesat

التردد: 11430 ميغاهرتز

الاستقطاب: رأسي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

أما إذا كنت تعتمد في منزلك على القمر الصناعي “عرب سات”، فإليك البيانات اللازمة لمشاهدة قناة وناسة على هذا القمر، حيث تقدم نفس المحتوى التعليمي والترفيهي المميز بجودة بث متقدمة:

اسم القمر: Arabsat

التردد: 11862 ميغاهرتز

الاستقطاب: أفقي (Horizontal)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة إدخال تردد قناة وناسة يدوياً على جهاز الاستقبال

لمن يرغب في إضافة القناة يدويا على جهاز الريسيفر، إليك الخطوات التفصيلية التي تساعدك في ضبط القناة بشكل دقيق:

قم بالضغط على زر “القائمة” (Menu) من جهاز التحكم عن بُعد. اختر “إعدادات القنوات” أو “تركيب” (Installation). انتقل إلى خيار “البحث اليدوي” (Manual Search). أدخل تردد القناة ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه. اضغط على “بدء البحث”، وانتظر حتى ينتهي الجهاز من تحميل القناة. بعد ظهور القناة في النتائج، اختر “حفظ” لتثبيتها في قائمة القنوات.

ماذا تقدم قناة وناسة للأطفال؟

قناة وناسة ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى تنمية مهارات الطفل من خلال محتوى مُعد بعناية. تتميز برامجها بالتنوع والابتكار، مما يساعد الطفل على التعلم بطريقة مرحة ومشوقة.

من أبرز ما تعرضه القناة:

أناشيد تعليمية تعلم الأطفال الحروف الأبجدية، الأرقام، الألوان، وأسماء الحيوانات.

حكايات كرتونية برسومات جذابة ومحتوى يحمل قيماً تربوية.

أغاني ترفيهية تساعد الأطفال على التفاعل والحركة واللعب النشيط.

محتوى مرئي عالي الجودة يُعرض على مدار الساعة دون فواصل مزعجة أو انقطاعات تقنية.

لماذا يثق أولياء الأمور في قناة وناسة؟

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن قنوات آمنة وهادفة لأطفالهم، وتعد “وناسة” من القنوات القليلة التي حققت هذا التوازن بنجاح. ومن الأسباب التي جعلتها محل ثقة في كل بيت: