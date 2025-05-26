آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في جميع محلات الصاغة المصرية الثلاثاء 27-5-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق سوف تشهد زيادة ملحوظة في جميع الأعيرة داخل الأسواق المحلية، وجاء هذا الارتفاع الكبير عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمئة مما أثر بشكل مباشر على حركة الذهب في السوق المصري والعالمي.

مستجدات أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة ارتفاعات ملحوظة حيث جاءت الأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار أربعة وعشرين إلى نحو خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثين جنيها.

سجل جرام الذهب عيار واحد وعشرين نحو أربعة آلاف وستمائة وخمسة وستين جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار ثمانية عشر حوالي ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعين جنيها.

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى نحو سبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وعشرين جنيها.

الذهب عالميا وتأثيره على السوق المحلي

تأثر السوق المصري أيضا بارتفاع أسعار الذهب عالميا حيث ارتفع سعر الأوقية العالمية نتيجة لتوقعات المستثمرين بعد قرار البنك المركزي الأخير وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بلغ سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر دولارا

تفاصيل أسعار المصنعية والدمغة داخل محلات الذهب

تختلف أسعار المصنعية والدمغة من محل إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى ويعتمد التحديد النهائي على نوع الذهب والمكان الذي يتم الشراء منه:

يتراوح متوسط المصنعية بين ثلاثين وخمسة وستين جنيها للجرام.

يضاف على سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين ما بين مائة إلى مائة وخمسين جنيها كمصنعية ودمغة

أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة

شهدت سبائك الذهب أيضا زيادات متوازية مع أسعار الذهب الخام وبلغت الأسعار بدون احتساب المصنعية على النحو التالي: