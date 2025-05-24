الإعلان الرسمي الأول من الحلقة 193 | المؤسس عثمان الموسم السادس | عثمان يناجي الله هل سنودع حليمة!!

يمتلك مسلسل “المؤسس عثمان” جماهيرية كبيرة في العالم العربي، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي نجحت في شد أنظار المتابعين على مدار سنوات عرضه، حيث يتناول رحلة الغازي عثمان بن أرطغرل في بناء أسس الدولة العثمانية، وما رافقها من صراعات دامية وتحولات سياسية خطيرة، وفي هذا السياق، يترقب عشاق الدراما التركية هذا المساء عرض الحلقة 193 من السلسلة المثيرة، وسط تصاعد الأحداث وتوتر الأوضاع التي تهدد مصير شخصيات رئيسية في العمل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

تعرض الحلقة المنتظرة قيامة عثمان مساء اليوم الخميس حصريا على شاشة قناة ATV التركية، والتي اعتادت أن تبث العمل أسبوعيا في توقيت ثابت، قبل أن تبدأ المنصات الرقمية بترجمة الحلقة إلى اللغة العربية وتوفيرها لجمهور الشرق الأوسط، وللمهتمين بالمواعيد، إليكم أوقات العرض حسب الدول العربية:

في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 ليلا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة والترددات لمتابعة “قيامة عثمان”

لمن يرغب في متابعة المسلسل عبر العرض المباشر على التلفاز، يمكنه ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

قناة ATV التركية على النايل سات:

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تفاصيل الإعلان الأول للحلقة

تعد الحلقة 193 واحدة من أكثر الحلقات تصاعد في سير الأحداث، حيث تحمل في طياتها مشاهد مأساوية ومفصلية في مسار الشخصيات.

إذ يتعرض المشاهد لمشهد صادم يظهر حليمة الصغيرة وهي تنزف في عربة يعلوها الألم تحت رعاية بالا، بعد أن تعرضت لاعتداء شرس من صوفيا، الشخصية المثيرة للجدل منذ بدايات السلسلة.

وفي تصعيد درامي غير متوقع، تتعمق خيانة صوفيا بعد اعترافها الصريح لكلاوديوس بنواياها الخبيثة تجاه عائلة الغازي عثمان، مؤكدة سعيها لهدم ما بناه ومحاولة النيل من ورثته.

هذه اللحظات توجت بمزيج من الحزن والتوتر، مما دفع الجمهور للتفاعل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتعلت النقاشات حول مستقبل الأحداث ومصير الأبطال.

طاقم العمل

يساهم الأداء المتقن لنجوم المسلسل في جعل “المؤسس عثمان” عملا استثنائيا من الناحية التمثيلية والإخراجية.

ويؤدي النجم بوراك أوزجيفيت دور عثمان ببراعة، مدعوم بتمثيل متميز من أسماء لامعة أمثال: ديدام بالشين، راغب سافاش، عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكج، نور الدين سونماز، وجلال أل، وغيرهم من الممثلين الذين نجحوا في تجسيد ملامح الحقبة التاريخية بكل تفاصيلها السياسية والاجتماعية.