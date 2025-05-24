لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها عبر منصة مظلتي 2025

لقد صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأن القائمة الرسمية للمقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لم تعلن بعد ولكن يتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الدعم لذا يجب توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضحت الوزارة بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى الآن ولكن سوف يتم نشر أسماء المستفيدين عبر منصة مظلتي الإلكترونية فور اعتمادها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور صدورها لدى وزارة العمل العراقية كما يلي بكل التفاصيل:

في بداية الأمر الدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق.

ثم بعد ذلك إدخال البيانات بشكل صحيح.

بعد ذلك تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم اختيار الوجبة السابعة من القائمة في حالة ظهورها.

بعد ذلك البحث ضمن الأسماء المقبولة عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق