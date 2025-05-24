بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ السبت 24 مايو 2025 في التعاملات اليومية وسعر كرتونة البيض

يريد الكثير من المستهلكين في مصر التعرف على أسعار السلع ومن أهمها أسعار الفراخ اليوم السبت 24 مايو 2025 حيث هناك العديد من الأسر تأخذ قرار الشراء على حسب السعر في الأسواق المصرية كذلك التجار حيث يزيد الشراء كلما كان سعر البيض والدواجن منخفض في الأسواق المصرية كما كان السعر مرتفع كلما قل الشراء كما يعتمد السعر على مبدأ العرض والطلب في الأسواق المصرية لذلك سوف نوضح لكم أسعار الدواجن في التعاملات اليومية كذلك سوف نوضح السعر في مزرعة الدواجن للتجار.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

لقد تزايد البحث عن أسعار الفراخ اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 في بورصة الدواجن حيث يريد الكثير من المستهلكين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية التعرف على أسعار الفراخ سواء فراخ بيضاء أو فراخ بلدي لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

بالنسبة إلى أسعار الفراخ اليوم لقد وصل سعر الفراخ البيضاء من 86 إلى 95 جنيه للكيلو.

كما سعر الفراخ البلدي من 120 إلى 128 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم في التعاملات اليومية

سعر الكتكوت الأبيض من 25 إلى 44 جنيه.

كما سعر الكتكوت الساسو من 15 إلى 21 جنيه.

كذلك سعر كتكوت روزي من 15 إلى 28 جنيه.

كذلك سعر كتكوت شركة ER من 30 إلى 38 جنيه.

كما كتكوت روس من 29 إلى 42.5 جنيه.

كذلك كتكوت كووب من 30 إلى 42 جنيه.

كما يختلف السعر من شركة إلى أخرى في التعاملات اليومية.

أسعار كرتونة البيض في التعاملات اليومية