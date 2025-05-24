افتح حسابك من البيت..فتح حساب عبر الأونلاين لدى بنك أمدرمان الوطني بالسودان بالخطوات المطلوبة 2025

أصبح بنك أمدرمان الوطني في السودان من أهم البنوك التي تقدم فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك حيث وفر خدمات من أجل إدارة الحسابات البنكية لجميع العملاء المتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة ومن أهمها إمكانية فتح حساب عبر الأونلاين بدون الحاجة إلى زيارة الفروع التابعة إلى بنك أمدرمان الوطني لذا سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة لفتح الحساب البنكي.

خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الأونلاين

يفضل العديد من السودانيين والمغتربين فتح حساب بنكي في بنك أمدرمان الوطني بالسودان عبر الأونلاين بالرقم الوطني للسودانين أو الجواز للمغتربين لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الأونلاين كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع إلى بنك أمدرمان الوطني بالسودان.

ثم بعدها إنشاء حساب مستخدم جديد.

عليك اختيار خدمة فتح حساب بنكي.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك تعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية الخاصة بك.

بعد ذلك رفع المستندات الرسمية المطلوبة ومنها الرقم الوطني للمواطنين.

لا بد من الموافقة على الشروط المعتمدة من خلال بنك أمدرمان الوطني.

ثم بعد ذلك إرسال الطلب إلى البنك لمراجعته.

ما هي شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني