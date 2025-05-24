أضبط تردد قناة mbc3 الفضائية على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى المسلسلات الشهيرة للأطفال

تعرض قناة mbc3 مسلسلات كرتونية تعليمية موجهة لجميع الأطفال الصغيرة حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين وأصبحت القناة لها شهرة واسعة في الدول العربية ذلك لأنها تقدم المسلسلات الكرتونية الشهيرة بجودة عالية في الصوت والصورة كما تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات كما تقدم برامج لتعليم الطفل الصغير لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والأغاني المقدمة للأطفال.

تردد قناة mbc3 للأطفال

للعلم تحرص قناة mbc3 على تقديم محتوى يفيد الأطفال الصغيرة حيث تقوم برامج تعليم الرسم والأخلاق الحميدة وبرامح مفيدة لصحة الطفل كما تقدم مجموعة من المسلسلات الكرتوني الشهيرة لذلك ترغب الأسرة على تنزيل تردد قناة mbc3 لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير لأنها قناة مجانية ومتاحة للجميع.

تردد قناة MBC3 على نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة mbc3 على عرب سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تثبيت قناة MBC3 على جهاز الرسيفر: