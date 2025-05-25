بدء العد التنازلي لظهور نتيجتك.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2025

قامت وزارة التربية العراقية بالتأكيد على أنه قد بدء العد التنازلي من أجل الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي، فهذه المرحلة من مراحل التعليم المهمة في حياة الطلاب فمن خلالها يتمكن الطالب الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط كما قامت الوزارة بتقديم أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج سواء من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي أو استخدام رابط منصة نتائجنا والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام على الفور.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2025

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن النتائج فور ظهرها بشكل إلكتروني من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية. بعد ذلك يجب تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالخدمات. يتم النقر على أيقونة نتائج الصف السادس الابتدائي. ثم يتم تحديد المحافظة المتواجد فيها الطالب أو الطالبة. يتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة هي اسم الطالب ورقمه الامتحاني. ثم النقر على زر بحث والانتظار لحين أن تظهر النتيجة.

موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025

لم تقم وزارة التربية العراقية حتى الآن بالإعلان عن موعد محدد لظهور النتائج ولكنها أكدت أنه تم اقتراب موعد إعلانها وأكدت أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الأخطاء ورصد الدرجات ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بداية من شهر يونيو فتحرص الوزارة على أن تتم عملية التصحيح بمنتهى الدقة دون أن يتعرض الطالب لأي ظلم.