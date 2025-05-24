الان ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 عبر جميع الأقمار الصناعية

قناة الفجر الجزائرية تُعتبر من القنوات الرائدة في الساحة الإعلامية العربية، حيث استطاعت أن تبرز مكانتها من خلال تقديم محتوى متنوع وجودة بث عالية، الأمر الذى جعلها محط اهتمام كبير من المشاهدين، سواء داخل الجزائر أو في مختلف أنحاء الوطن العربي، و اعتمدت قناة الفجر على تقنيات حديثة لتطوير أدائها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بكل سهولة ويسر.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

من خلال الترددات التالية تستطيع الحصول على أعلى جودة للصوت والصورة لقناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر : 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر عرب سات:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على أعلى جودة للصوت والصورة لقناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة الفجر: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تستطيع تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية عبر جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع الخطوات البسيطة والسهلة التالية :

1. يتم تسجيل الدخول لقائمة إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم.

2. يتم اختيار خيار “إضافة قناة” أو البحث اليدوي حسب نوع الجهاز.

3. يتم إدخال بيانات التردد المحددة بدقة للقناة.

4. يتم تنفيذ عملية البحث للعثور على القناة ضمن القنوات المتاحة.

5. يتم حفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة لسهولة الوصول إليها.