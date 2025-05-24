افتح حسابك من منزلك.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين

قام بنك الخرطوم عبر موقع الرسمي عن إمكانية فتح حساب أون لاين دون الحاجة للذهاب لأي مكان بهدف التسهيل وتوفير الوقت للعملاء، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم المؤسسات المصرفية التي حرص على تقديم الخدمات المصرفية سواء للمقيمين أو المواطنين والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم كيفية فتح الحساب بكل سهولة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

تسعى الحكومة السودانية على تحويل كافة خدماتها البنكية عبر المنصة الرقمية لذا يمكنكم بكل سهولة الآن فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم. بعد ذلك يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد ثم اختيار اللغة المفضلة. يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها. القيام بالموافقة على كافة الشروط والأحكام. يجب التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة. يتم النقر على زر إرسال الطلب ثم الانتظار لحين الحصول على رسالة نصية من البنك تشتمل على رقم الحساب وهكذا يكون بإمكان المستخدمين الاستفادة من كافة الخدمات.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم: