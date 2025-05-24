الحقي الفرصة قبل متفوتك.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2025

تعمل الحكومة الجزائرية بأقصى جهودها من أجل توفير أفضل خدمة لكافة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المرتفعة لذا عملت على تقديم منحة المرأة الماكثة وذلك للسيدات الغير عاملات من أجل مساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كيفية التسجيل في المنحة والشروط اللازم توافرها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكنكم التسجيل في منحة المرأة الماكثة بكل سهولة بشكل إلكتروني من المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل. ثم يتم اختيار أيقونة منحة المرأة الماكثة من بين كافة الاختيارات المتوفرة. القيام بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة. بعد ذلك يتم إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التسجيل. القيام بمراجعة الطلب قبل إرساله.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل

تعتبر منحة المرأة الماكثة بمثابة دعم اقتصادي يساعد الفئات ذات الدخل المنخفض والمحدود في الجزائر ولكن هناك مجموعة من الشروط اللازم توافرها من أجل الاستفادة من تلك المنحة وإليكم تلك الشروط:

على المتقدمة أن تكون جزائرية الجنسية.

كما يجب أن تكون مقيمة داخل الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 19 إلى 40 عام.

كما يجب ألا يكون لها أي دخل ثابت من أي جهة حكومية.

يلزم ألا يكون لها أي أملاك أو عقارات ذات قيمة مالية مرتفعة.

يجب التأكد من توافر تلك الشروط وعلى الفور سيتم معاينة الطلب وسيتم صرف الدعم على الفور.