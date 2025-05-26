وحش الألعاب✅️.. اعرف مواصفات هاتف” ريلمي 12 برو بلس” بإمكانيات خطيرة وسعر محصلش👌

أصبحت الهواتف الذكية لا غنى عنها في الحياة اليومية، حيث تلعب دورا محوريا في إنجاز المهام والخدمات الرقمية المختلفة ومع تزايد الحاجة إلى أجهزة ذات كفاءة عالية وإمكانات تقنية متطورة، يتجه الكثير من المستخدمين نحو اقتناء هواتف ذكية تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب ويعد هاتف Realme 12 Pro Plus أحد أبرز هذه الخيارات، إذ يوفر مجموعة من الخصائص المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين العصريين، سواء في مجال العمل أو الترفيه.

المواصفات التقنية لهاتف Realme 12 Pro Plus

ينفرد هذا الهاتف بعدد من المواصفات التي تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية، ومن أبرز خصائصه:

دعم مزدوج لشرائح الاتصال، ما يتيح استخدام خطين في الوقت ذاته.

التوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، لتوفير تجربة اتصال أسرع وأكثر سلاسة.

مقاومة الغبار ورذاذ الماء، لحماية إضافية في ظروف الاستخدام اليومية.

شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة توفر عرضًا واسعًا وجودة عالية للصور.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تضمن أداءً طويل الأمد يدوم لساعات طويلة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

تصميم أنيق بظهر من الجلد وإطار بلاستيكي، يمنح الجهاز لمسة من الفخامة والتميز.

نظام تشغيل Android 14، لتجربة حديثة ومتطورة.

سعره الهاتف في السوق المصري

يتميز هاتف Realme 12 Pro Plus بعدد من الخصائص التي تجعله مناسبا لفئة واسعة من المستخدمين،خيارات سعرية منافسة، حيث يأتي الهاتف بنسختين في السوق المصري:

نسخة 256 جيجابايت بسعر يقارب 17,500 جنيه مصري. نسخة 512 جيجابايت بسعر يقارب 19,400 جنيه مصري.



يمثل هاتف Realme 12 Pro Plus خيارا مثاليا لمن يبحث عن أداء عالي الجودة وتصميم أنيق وسعر مناسب في آن واحد فهو يجمع بين قوة الأداء وسرعة المعالجة.