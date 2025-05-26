“آداء قوي وتصميم شيك”.. اعرف مواصفات وسعر هاتف “اوبو رينو 12f”.. اشتري وماتفكرش كتير ✅️

Rana تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“آداء قوي وتصميم شيك”.. اعرف مواصفات وسعر هاتف “اوبو رينو 12f”.. اشتري وماتفكرش كتير ✅️

أعلنت شركة “أوبو” رسميًا عن طرح هاتفها الجديد Reno 12 F 5G في السوق المصري، ليكون واحدًا من أبرز الخيارات المتاحة ضمن الفئة المتوسطة العليا، حيث يجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي ويأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات تجعله مناسب للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين الشكل والمضمون وفيما يلي استعراض تفصيلي لمواصفات الهاتف ومزاياه وسعره في بعض الأسواق العربية.

المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 F 5G

يتميز الهاتف بمجموعة من الخصائص التقنية المتطورة، ومن أبرزها:

العنصر التفاصيل
المعالج MediaTek Dimensity 6300 بدعم شبكات الجيل الخامس 5G
نظام التشغيل Android 14
الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل
الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجابكسل (عمق)
البطارية سعة 5000 مللي أمبير
التخزين والذاكرة 256 أو 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت
نوع الشاشة AMOLED بحواف نحيفة
الألوان المتوفرة البرتقالي – الأخضر
مقاومة الماء والغبار معيار IP64 لمقاومة العوامل البيئية
تقنية الشحن دعم للشحن السريع
دعم الاتصال دعم تقنية الجيل الخامس 5G

أبرز مزايا Oppo Reno 12 F 5G

يقدم الهاتف عددًا من الخصائص التي تمنحه ميزة تنافسية، من بينها:

  • مقاومة للعوامل الخارجية: بفضل شهادة IP64، يتمتع الهاتف بحماية من الغبار ورذاذ الماء، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي في مختلف الظروف.
  • شاشة عرض متميزة: توفر شاشة AMOLED ألوانا واقعية وسطوعًا عاليًا، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر سلاسة ووضوح.

الأسعار المتوقعة لهاتف Reno 12 F 5G

تختلف أسعار الهاتف باختلاف النسخة والسوق المحلي، وتشمل الأسعار المتوقعة:

النسخة السعر في مصر السعر في السعودية السعر في الإمارات
256 جيجابايت + 12 جيجابايت RAM حوالي 16,000 جنيه 1,300 ريال 1,180 درهم
512 جيجابايت + 12 جيجابايت RAM حوالي 17,500 جنيه غير متوفر غير متوفر

 

معلومات الكاتب
Rana

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