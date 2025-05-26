“آداء قوي وتصميم شيك”.. اعرف مواصفات وسعر هاتف “اوبو رينو 12f”.. اشتري وماتفكرش كتير ✅️

أعلنت شركة “أوبو” رسميًا عن طرح هاتفها الجديد Reno 12 F 5G في السوق المصري، ليكون واحدًا من أبرز الخيارات المتاحة ضمن الفئة المتوسطة العليا، حيث يجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي ويأتي هذا الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات تجعله مناسب للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين الشكل والمضمون وفيما يلي استعراض تفصيلي لمواصفات الهاتف ومزاياه وسعره في بعض الأسواق العربية.

المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 F 5G

يتميز الهاتف بمجموعة من الخصائص التقنية المتطورة، ومن أبرزها:

العنصر التفاصيل المعالج MediaTek Dimensity 6300 بدعم شبكات الجيل الخامس 5G نظام التشغيل Android 14 الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل الكاميرا الخلفية ثلاثية: 50 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجابكسل (عمق) البطارية سعة 5000 مللي أمبير التخزين والذاكرة 256 أو 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت نوع الشاشة AMOLED بحواف نحيفة الألوان المتوفرة البرتقالي – الأخضر مقاومة الماء والغبار معيار IP64 لمقاومة العوامل البيئية تقنية الشحن دعم للشحن السريع دعم الاتصال دعم تقنية الجيل الخامس 5G

أبرز مزايا Oppo Reno 12 F 5G

يقدم الهاتف عددًا من الخصائص التي تمنحه ميزة تنافسية، من بينها:

مقاومة للعوامل الخارجية: بفضل شهادة IP64، يتمتع الهاتف بحماية من الغبار ورذاذ الماء، ما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي في مختلف الظروف.

شاشة عرض متميزة: توفر شاشة AMOLED ألوانا واقعية وسطوعًا عاليًا، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر سلاسة ووضوح.

الأسعار المتوقعة لهاتف Reno 12 F 5G

تختلف أسعار الهاتف باختلاف النسخة والسوق المحلي، وتشمل الأسعار المتوقعة: