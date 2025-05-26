لأفضل البرامج الوثائقية.. استقبل تردد قناة” ناشيونال جيوغرافيك” بجودة عالية على الاقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل عشاق البرامج الوثائقية، لما تقدمه من محتوى غني يتناول الحياة البرية والعلوم والتاريخ بأسلوب مشوق وجودة عالية ومع بداية عام 2025، يزداد البحث عن تردد القناة لضبطها ومتابعة ما تعرضه من برامج متميزة بلا انقطاع وسواء عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، فإن عملية تنزيل القناة بسيطة وسهلة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر النايل سات

يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر القمر الصناعي “نايل سات” من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات التردد : 11411

: 11411 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر عرب سات

بالإضافة إلى النايل سات، تتوفر القناة أيضا على “عرب سات” للراغبين في مشاهدة برامجها عبر هذا القمر، ويكون التردد كالتالي:

القمر الصناعي : عرب سات

: عرب سات التردد : 11804

: 11804 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية: