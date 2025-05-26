لأفضل البرامج الوثائقية.. استقبل تردد قناة” ناشيونال جيوغرافيك” بجودة عالية على الاقمار الصناعية المختلفة

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل عشاق البرامج الوثائقية، لما تقدمه من محتوى غني يتناول الحياة البرية والعلوم والتاريخ بأسلوب مشوق وجودة عالية ومع بداية عام 2025، يزداد البحث عن تردد القناة لضبطها ومتابعة ما تعرضه من برامج متميزة بلا انقطاع وسواء عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، فإن عملية تنزيل القناة بسيطة وسهلة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر النايل سات
يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر القمر الصناعي “نايل سات” من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11411
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عبر عرب سات
بالإضافة إلى النايل سات، تتوفر القناة أيضا على “عرب سات” للراغبين في مشاهدة برامجها عبر هذا القمر، ويكون التردد كالتالي:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال
لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- استخدام جهاز التحكم عن بعد والدخول إلى قائمة “الإعدادات” أو “التركيب”.
- اختيار خيار “إضافة تردد جديد”.
- تحديد القمر الصناعي المستخدم (نايل سات أو عرب سات).
- إدخال بيانات التردد بشكل دقيق في الخانات المخصصة.
- الضغط على خيار “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.
- بعد اكتمال البحث، الضغط على “حفظ” أو “تثبيت” لإضافة القناة إلى قائمة القنوات الموجودة على الجهاز.