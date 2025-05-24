اعرف نتيجتك أول ما تظهر.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025

بالتزامن مع انتهاء فترة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 في العراق ازداد شعور القلق والخوف من قبل أولياء الأمور والطلاب نظرًا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطلاب فهي بمثابة نقطة تحول لمرحلة التعليم المتوسط وقد قامت وزارة التربية العراقية بتوفير أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة سواء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال رابط موقع نتائجنا والآن سنقدم إليكم كيفية الاستعلام خطوة بخطوة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025

يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية. ثم يتم تسجيل الدخول ثم يتم اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي. يتم تحديد المحافظة التي يقيم الطالب فيها. بعد ذلك يتم إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بالطلاب. ثم يتم النقر على زر بحث وعلى الفور ستظهر النتيجة

الاستعلام عن نتائج الساس الابتدائي عبر نتائجنا

يمكن أيضًا لكافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي من خلال منصة نتائجنا المقدمة من الوزارة وإليكم الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى موقع نتائجنا ثم يتم اختيار قسم نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول. بعد ذلك يتم تحديد المحافظة المتواجد فيها الطالب. ثم يتم تحميل ملف النتائج في صيغة PDF ثم يتم تحميل الملف والبحث عن الطالب بالاسم والرقم الامتحاني.

حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن موعد صدور النتيجة ولكن أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.