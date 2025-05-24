الان جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 كل مدارس محافظة القاهرة لطلاب 3 اعدادي

بدأ العد التنازلي لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2025 في مصر ومع اقتراب موعد الاختبارات بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بالإعلان عن الجداول الخاصة بالامتحانات حيث يتم تنظيم المواعيد بشكل واضح ليتعرف الطلاب على ترتيب المواد وتوقيت كل امتحان ويستعدوا بشكل جيد خلال الفترة القادمة لذلك سنقوم بعرض الجدول المعلن من الجهات التعليمية بطريقة منظمة تسهّل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة تفاصيل الامتحانات والاستعداد لها بشكل مريح.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف أنحاء الجمهورية عن الجدول الرسمي لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الحالي في جميع المحافظات بما فيها القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها حيث سبق أن أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن انطلاق امتحانات الطلاب سيكون في الحادي والعشرين من مايو بينما تم التأكيد على أن بداية امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون في الحادي والثلاثين من مايو ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم الرابع من شهر يونيو وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة الوزارة لتنظيم سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ومنسق وسنقوم الآن بعرض تفاصيل الجداول الخاصة بكل محافظة لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد الجيد.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي القاهرة

يوم السبت 31 مايو 2025 اللغة العربية والتربية والدينية

يوم الاحد 1 يونيو 2025 الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر

الاثنين 2 يونيو 2025 اللغة الاجنبية والجبر والاحصاء

الثلاثاء 3 يونيو 2025 العلوم والتربية الفنية

الاربعاء 4 يونيو 2025 الهندسة