وداعًا للزحمة والقلق! انتبه لأموالك وحمل تطبيق “بنكك”.. كل معاملاتك البنكية في لحظة ومن أي مكان

أصدر بنك الخرطوم العديد من التوجيهات المهمة التي ينشد بها المستخدمين حتى يعزز بهذه التوجيهات أي ممارسة مالية بشكل آمن، وذلك أثناء استخدام تطبيق بنكك من خلال الهاتف المحمول، وذلك في ظل الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية في البنوك والمصارف على مستوى العالم، لذلك فقد دعا البنك إلى ضرورة استخدام كلمة مرور قوية وتحميل التطبيق من المتاجر الرسمية فقط.

تشديد بشأن تطبيق بنكك

أكد مسؤولو بنك الخرطوم على أهمية تحديث البرامج التي تساهم في حماية التطبيق بشكل مستمر، مع ضرورة تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة عند تنفيذ أي معاملة بنكية، وقد أكد على جميع العملاء ضرورة التوخي الحذر من أي رابط مشبوه يتم إرساله إليهم، والتأكد من الرسائل لأن هناك رسائل احتيالية تساعد على سحب الرصيد دون معرفة ذلك.

نصائح ضرورية عند استخدام التطبيق

صدر بنك الخرطوم العديد من التوجيهات المهمة لجميع مستخدمي تطبيق بنكك لتعزيز أي ممارسة مالية تتم عبر تطبيق بنكك، لذلك فقد أكد البنك على ضرورة التأكد من تسجيل الخروج من التطبيق بعد أن يتم الانتهاء من استخدامه على الفور، كذلك فقد أكد البنك على أهمية الإبلاغ فورا في حال تم فقدان الهاتف أو شك المستخدم في أي نشاط غير طبيعي في حسابه، وذلك حتى يضمن سرعة الاستجابة وتأمين الحساب المصرفي بسهولة.

أكد أيضا القائمون على خدمة العملاء في بنك الخرطوم على ضرورة تنزيل تطبيق بنكك من المتاجر الرسمية فقط، وضرورة استخدام كلمة مرور قوية حتى لا يتم اختراق الحساب المستخدم والاحتيال على أمواله، كذلك فقد اهتم البنك بالتنبيه العملاء إلى ضرورة تحديث برامج الحماية باستمرار، مع تجنب شبكات الواي فاي العامة عند إجراء أي معاملة بنكية، مع توخي الحذر من الروابط المشبوهة بها.