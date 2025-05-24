من هنُا يازول افتح حساب بنك الخرطوم 2025 برابط شغال من موقع بنكك بنك الخرطوم الرسمي

أطلق بنك الخرطوم خدمة رقمية جديدة تمكن الأفراد داخل البلاد وخارجها من فتح حساب باستخدام الرقم الوطني بطريقة بسيطة دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع حيث تم تطوير هذه الخدمة لتمنح المستخدمين تجربة مريحة وسريعة تواكب التحول الرقمي الذي يسعى البنك إلى تعزيزه ضمن خطته لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المصرفية وتسهيل الإجراءات على جميع العملاء وتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية بكل سهولة من أي مكان.

خطوات فتح الحساب اونلاين 2025

لمن يرغب في فتح حساب جديد لدى بنك الخرطوم يمكنه فعل الآتي:

البدء بالدخول إلى الموقع الرسمي للبنك أو تحميل تطبيق بنكك عبر الرابط المخصص. ثم تحديد اللغة التي تناسبه للمتابعة. وبعدها يتم اختيار خيار إنشاء حساب جديد. ثم مواصلة الخطوات المطلوبة برفع الوثائق مثل الرقم الوطني أو جواز السفر أو بطاقة الهوية. وبعد ذلك يقوم المستخدم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لإتمام الطلب. ثم ينتظر وصول رسالة تأكيد من البنك تحتوي على رقم الحساب بعد مراجعة البيانات والموافقة عليها مما يتيح له بدء استخدام حسابه بكل سهولة ومرونة

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين

لإتمام عملية فتح الحساب يجب أن تتوفر مجموعة من المتطلبات الأساسية: