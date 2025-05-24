موعد مباراه بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقله لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على أرضية ملعب برتوليا معقل الفريق الجنوب أفريقي وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريق صن داونز صاحب الأرض والجمهور.

مباراه بيراميدز وصن داونز

واستطاع بيراميدز أن يصل الي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على حساب أورلاندو بيرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي الي نهائي البطولة بعدما حقق الصعود على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لعالم الساحرة المستديرة.

موعد مباراة بيراميدز اليوم

ويقام لقاء ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو من العام الجاري 2025 بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والساعة الخامسة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي

وقد أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية عن نقل مواجهة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم السبت.