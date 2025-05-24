موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 لكل الفئات وخطوات الاستعلام عن المعاشات

مع اقتراب دخول شهر يونيو لعام 2025 أصبح موعد صرف المعاشات لهذا الشهر قريبًا بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث أوضحت الجهات المسؤولة أن صرف المعاشات سيتم في المواعيد المحددة المعتادة ويمكن للمتقاعدين والمتعاملين مع الهيئة معرفة تفاصيل الزيادة الرسمية في المعاشات من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة التي تتيح كل المعلومات المتعلقة بمواعيد الصرف ونسب الزيادات بطريقة مبسطة ومحدثة لتسهيل الوصول إليها من قبل الجميع دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار الطويل.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

تبدأ عملية صرف معاشات شهر يونيو لعام 2025 في اليوم الأول من الشهر وتستمر طوال أيامه وذلك بناء على ما جاء في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يحمل الرقم 148 لسنة 2019 حيث ينص هذا القانون على أن المعاشات يتم توفيرها للمستحقين مع بداية كل شهر دون تأخير مما يضمن انتظام الصرف ويمنح أصحاب المعاشات فرصة التخطيط المبكر لاحتياجاتهم الشهرية دون الحاجة للانتظار أو القلق بشأن توفر المستحقات.

خطوات الإستعلام عن المعاشات

يتيح الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاشات سواء كانت مواعيد الصرف أو قيمة الزيادات أو تحويل المعاش إلى أحد البنوك حيث يستطيع المستفيد معرفة كل ما يخص معاشات شهر يونيو 2025 من خلال خطوات بسيطة:

1-تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني.

2- اختيار قسم صاحب المعاش ضمن قائمة الخدمات التأمينية.

3- يتم إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص لذلك

4-يتم الضغط على خيار الاستعلام ليظهر الملف الشخصي الذي يحتوي على كل المعلومات المرتبطة بحالة المعاش بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام.