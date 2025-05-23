NOW تفاصيل فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي للبنك وأنت مكانك

جاءت خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أجل تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المصرفية على العملاء المغتربين والمقيمين، حيث أعلن البنك عن توفير خدمة فتح حساب بنكي أونلاين بالرقم الوطني، من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع، حيث يمكن القيام بكل التعاملات المصرفية بكل سهولة ويسر، وجاءت تلك الخطوة امتداداً لجهود البنك في التحول الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم بحلول سريعة ومبتكرة.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

أعلن بنك الخرطوم عن إمكانية فتح الحسابات البنكية أون لاين بطريقة سهلة ومبسطة جداً من خلال الموقع الرسمي له، حيث يمكن لأي مواطن سوداني مغترب أو مقيم القيام بالخطوات التالية لامتلاك حساب بنكي:

زيارة موقع بنك الخرطوم.

من القائمة الرئيسية اختار “فتح حساب مصرفي”.

يتم تحديد نوع الحساب التي ترغب في فتحه.

إدخال الرقم الوطني للعميل في المكان المحدد له مع إدخال الاسم رباعي ورقم الهاتف.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

يجب مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها.

النقر على إرسال الطلب.

ماهي شروط فتح الحساب في بنك الخرطوم؟

حتى تضمن الاستفادة من خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، لابد من استفتاء الشروط المعلنة من قبل البنك وهي كالتالي: