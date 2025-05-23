«أقوى آيفون أنحف على الإطلاق»… iPhone 17 Air يقدم تجربة خيالية تكسر كل مقاييس الأداء

تستعد شركة آبل لإطلاق هاتفها الجديد “آيفون 17 Air” في سبتمبر 2025، والذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية بفضل تصميمه الفائق النحافة ومواصفاته المتقدمة، يُعد آيفون 17 Air خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مع الحفاظ على خفة الوزن وسهولة الاستخدام.

المواصفات التقنية لهاتف آيفون 17 Air

هناك المثير من المواصفات المميزة في الإصدار الجديد من شركة آبل يمكن إبراز أهمها كما يلي :

الشاشة:

يتميز الجهاز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.6 بوصة ، بدقة 1260 × 2740 بكسل ، تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز ، وتوفر سطوع ً ا يصل إلى 2000 شمعة في الوضع العالي .

المعالج والذاكرة:

يعمل الهاتف بشريحة Apple A 19 المصنوعة بتقنية 3 نانومتر ، مدعومة بذاكرة وصول عشوائي ( RAM ) بسعة 8 جيجابايت ، مما يضمن أداء ً سلس ً ا في المهام المتعددة والتطبيقات الثقيلة .

الكاميرا:

الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل ، بفتحة عدسة f /1.6، تدعم التثبيت البصري للصورة ( OIS ) والتصوير بدقة 4 K .

الأمامية : كاميرا بدقة 24 ميجابكسل ، تدعم تقنية Face ID وتسجيل الفيديو بدقة 4 K .

البطارية والشحن:

مزود ببطارية بسعة 4274 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط .

الشحن اللاسلكي عبر MagSafe بقوة 25 واط ، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقوة 4.5 واط .

التصميم:

يأتي الهاتف بس ُ مك يتراوح بين 5.5 مم و 6.25 مم ، مما يجعله أنحف هاتف آيفون حتى الآن .

مع هيكل من الألومنيوم وزجاج أمامي وخلفي مقاوم للخدوش .

نظام التشغيل:

يعمل بنظام iOS 19، مع دعم تقنيات Apple Intelligence للذكاء الاصطناعي .

مميزات هاتف آيفون 17 Air