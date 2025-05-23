وصل لكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 بجميع محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت مستويات قياسية جديدة في السوق المحلي، متأثرة بالصعود العالمي لسعر الأوقية، والجدير بالذكر أن الذهب حقق طفرات لم يحققها من قبل في الشهور القليلة الماضية، بسبب ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وسياسية، نتيجة الصراعات المختلفة بين الدول العظمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جذب الذهب انتباه كل المستثمرين كبارًا وصغارًا، كما اتجه الأشخاص إلى شراء الذهب حتى ولو بأوزان قليلة، وفيما يلي الأسعار التي تم تداولها اليوم وفقًا لآخر التحديثات، وقد جاءت أسعار الذهب في مصر بدون احتساب المصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 5,228 جنيه ً ا للجرام .

سعر الذهب عيار 21: بلغ 4,575 جنيه ً ا للجرام ، وهو الأعلى في تاريخه بالسوق المصري .

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3,921 جنيه ً ا للجرام .

سعر الذهب عيار 14: سجل 3,026 جنيه ً ا للجرام .

سعر الذهب عيار 10: بلغ 2,161 جنيه ً ا للجرام .

سعر الجنيه الذهب اليوم

يظل الجنيه الذهب من الأشياء المفضلة لدى الكثير خاصة الأشخاص المدخرين، لأنه خفيف الوزن وبالتالي بسيط السعر، بعيدًا عن أوزان السبائك الثقيلة، وقد بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السعر التالي:

سعر الجنيه الذهب حوالي 36,600 جنيه ً ا .

وزن الجنيه 8 جرام .

الجنيه الذهب من عيار 21.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 3,234 دولارًا للأوقية، مما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي في الأسواق العالمية.

سعر مصنعية الذهب

تختلف قيمة المصنعية المضافة إلى سعر جرام الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل، منها نوع المشغولات الذهبية، وتصميمها، ومكان الشراء، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن متوسط المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا للجرام، وقد تصل في بعض الحالات إلى 100–150 جنيهًا للجرام، خاصة في المشغولات ذات التصاميم الفاخرة أو المستوردة، لذلك ينصح دائمًا عند شراء الذهب بالتأكد من سعر المصنعية المضافة، ومقارنة الأسعار بين عدة محلات صاغة للحصول على أفضل عرض.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب